In Liguria ci sono sempre più moto: nel 2023 aumento record del 25% sulle immatricolazioni

In Liguria ci sono sempre più moto. Basta guardare le strade e i parcheggi della città per notare che a Genova i veicoli a due ruote, forse per motivi di spazio, sono i prediletti. Il trend sta però toccando tutte le città italiane: il 2023 è stato un anno da record per il mercato delle moto, registrando risultati superiori alle principali economie europee sia in termini di numero di immatricolazioni che di crescita rispetto all’anno precedente.

In Italia sono stati registrati circa 319mila veicoli, sono poco più di 200mila in Germania, Francia e Spagna e circa 108mila nel Regno Unito. In termini di crescita, nel nostro Paese si registra +17,9% sul 2022, a cui segue la Spagna con +13,6%, Germania e Francia crescono ad una sola cifra e il Regno Unito registra un lieve calo (-1,2%). In Italia, tra le regioni in cui si registrano gli aumenti più alti trova posto anche la Liguria, che nel 2023 ha registrato un +25,3% rispetto all’anno precedente. Terza sul podio, la Liguria viene “battuta” dal Trentino-Alto Adige, con il +30%, e dalla Sardegna, +28,5%. Solo in due Regioni gli aumenti non sono in doppia cifra: il Molise (+7,8%) e la Campania (+9,7%).

Nonostante le condizioni atmosferiche non favorevoli e un minor numero di giorni lavorativi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la crescita delle due ruote italiane continua anche nel 2024: nel primo trimestre sono state registrate oltre 80mila immatricolazioni, con un’ulteriore crescita anno su anno del +3,3%.