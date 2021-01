Le cinque auto usate più vendute online in Liguria

Nel 2020, con il lockdown e la quarantena, sono calati drasticamente gli acquisti di vetture, sia offline sia online. Nei mesi successivi la situazione è migliorata, ma con la seconda ondata e con l'avvento delle zone colorate in Italia, il mercato è di nuovo crollato.

Sono stati 2.673.624 i passaggi di proprietà in questo 2020, poco più del 37% di questi avvenuti nel Nord Ovest d’Italia. Un portale che si occupa della vendita diretta di auto online ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che in questi 12 mesi hanno fatto più vendite in rete nell’Italia del Nord Ovest, precisamente in Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Vince Panda seguita da 500

Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute nel 2020 in ben 11 regioni, tre di queste sono nel Nord Ovest. Panda vince tra le auto usate in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. L’unica regione in cui non trionfa è la Lombardia, qui Volkswagen Golf conquista il primato. La berlina tedesca però è solo la terza auto più venduta in questa parte d’Italia, battuta oltre che da Fiat Panda anche da 500, sul podio ovunque tranne che in Valle d’Aosta. Quarto posto per Mercedes Classe A, chiude la top five Jeep Renegade. Degni di nota i piazzamenti di smart fortwo, quarta in Liguria, e di Lancia Ypsilon, terza in Piemonte.

Le auto usate più vendute online in Liguria

Alle spalle della Fiat Panda si piazza la Volkswagen Golf, seguita da un'altra vettura della casa italiana, la 500. Quarta la Smart Fortwo. Al quinto posto si piazza un'altra tedesca, la Lupo.

Utilitarie davanti, bene i Suv

Parlando di tipologie di vetture le più amate dagli italiani, anche nel Nord Ovest, si confermano le utilitarie. Questa tipologia è stata scelta nel 2020 dal 33,6% dei clienti, con punte del 37% in Liguria e Valle d’Aosta. Le auto per la città però sono in calo di ben 4 punti percentuali rispetto al 2019, mentre chi recupera in classifica sono i SUV, che salgono al secondo posto con il 18,8% e in crescita grazie anche agli ottimi risultati registrati in Piemonte. Chiudono il podio le berline con il 16%. A differenza di altre parti d’Italia, monovolume e station wagon godono ancora di una buona clientela soprattutto in Lombardia e sono fuori dal podio praticamente a pari merito al 9%. Sesto posto per i crossover. Valori risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio.

Diesel ancora sopra il 50%, male il metano

Per ultimo vediamo le alimentazioni. Nonostante la grande crisi mondiale, è stato ancora un ottimo anno per il diesel, che ha mantenuto le sue percentuali in questa zona d’Italia. La media attuale è del 52,4%, addirittura in crescita in Piemonte rispetto all’anno passato. Di conseguenza il benzina non aumenta e rimane stazionario circa al 40% di media. GPL al 4%, metano sotto l’1% battuto dall’ibrido in timido rialzo. Ancora irrisori i risultati dell’elettrico (fonte brumbrum.it).