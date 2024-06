Prima ondata di calore in arrivo: 32 gradi di massima percepita

Prima ondata di calore in arrivo, giusto un giorno prima dell’inizio dell’estate. Per domani, giovedì 20 giugno, è stato emesso l’allarme ondata di calore livello 1. Sono previsti 23 gradi alle 8 del mattino e 28 alle 14. La temperatura massima percepita sarà però pari a 32 gradi.

L'ondata di calore è classificata in base a temperatura, umidità e durata. Per il livello 1 valgono i consigli riportati dagli esperti: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e prestare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Non bisogna dimenticarsi che le alte temperature, se sottovalutate, possono creare seri problemi di salute, in particolar modo ai soggetti più fragili come persone anziane, neonati e bambini. Questi i numeri utili per anziani e famiglie in difficoltà: Auser 800 995988 (attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle 20) e Agorà 800 593235 (attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle 20).

La Regione Liguria, in collaborazione con Asl 3, ha disposto che durante i giorni critici (ondate di calore), anziani e persone fragili saranno dimesse dagli ospedali solo con l'attivazione di "dimissioni protette" che prevedano interventi del sistema socio-sanitario. È disponibile un servizio di Guardia Medica a orientamento geriatrico nei giorni prefestivi e festivi dedicata alle strutture residenziali per anziani. Prevista l'accoglienza nelle farmacie climatizzate per chi ne avesse bisogno e un ambulatorio mobile in piazza De Ferrari.



Il Sistema nazionale di previsione e allarme per la prevenzione degli effetti sulla popolazione è coordinato dal Ministero della Salute che emette un bollettino online, dal lunedì al venerdì da maggio a settembre, valido per un periodo massimo di 72 ore, consultabile qui.