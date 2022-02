Ripristino buche stradali, gli interventi di Aster nel 2021: la mappa

Nei giorni scorsi Aster ha comunicato che nel 2021 sono stati effettuati 4350 interventi di ripristino di buche stradali. Il lavoro di ripristino comprende gli interventi su pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, elementi lapidei, mattonate e gradonate.

Esiste una mappa in cui Aster mostra quali sono state le zone di intervento l'anno scorso, raggiungibile a questo link oppure qui sotto.

Come consultare la mappa

Tramite i comandi si possono attivare e disattivare tutti i livelli grafici (accensione e spegnimento).

La scheda gestisce anche i layer e i layer di base. Aprendo la mappa sono visibili i seguenti layer:

- le 9 aree municipali distinte per colore;

- i marcatori con i dati riassuntivi del numero di vie e di ripristini per Municipio del mese precedente a quello in corso (colore rosso);

- le bandierine con i punti via di dettaglio-ripristini nel mese precedente a quello in corso (colore rosso).

- tutte le aree stradali del territorio comunale (colore bianco.

Gli altri layer che possono essere attivati a discrezione sono relativi a:

- i marcatori con i dati riassuntivi totali per anno del numero di vie e di ripristini per Municipio, compresi quelli del mese ultimo precedente a quello in corso (colore blu).

- le bandierine con i punti via di dettaglio totali per anno in cui risultano ripristini, compresi quelli del mese ultimo precedente a quello in corso (colore blu).

È possibile filtrare la voce municipio per isolare il confine di interesse (spuntare un municipio per volta essendo mutuamente esclusivi).

Si può anche zoomare sulla mappa con doppio click sulla bandierina per visualizzare il nome della via e il numero di interventi ordinati per data realizzati nella stessa.

C'è inoltre la possibilità di usare lo strumento "cerca" in alto a destra per effettuare una ricerca per via e comune (nella forma es. via Venti Settembre, Genova).