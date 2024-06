Come comportarsi se si trova o si investe un animale in strada

Cosa fare se si trova un animale in autostrada? Purtroppo con l’arrivo dell’estate diventa sempre più frequente incontrare animali, anche domestici, in strada. Può anche capitare di fare un incidente in cui un animale rimane coinvolto. Per provare ad aiutarli senza rischiare di fare una mossa sbagliata, può essere utile seguire i consigli dati dalla Federazione Ambulanze Veterinarie Italia. Ecco come comportarsi e la corretta sequenza di azioni da seguire.

Non fermarsi in autostrada e non cercare di rincorrere l'animale

Chiamare il 112 e chiedere della Polizia Stradale che opera su quell'autostrada

Indicare il numero dell'autostrada, la direzione e l'uscita precedente e successiva al luogo dell'avvistamento. Si può anche indicare il numero del cavalcavia o il chilometrico che si trova al centro del guardrail

Indicare il tipo di animale e il suo stato, vagante o investito

“Noi di AVI siamo pronti ad intervenire – si legge sul sito – Siamo qui per prenderci cura di voi e dei vostri amici in ogni situazione. Per questo i nostri autoveicoli sono dotati di impianti di somministrazione di ossigeno a norma, monitor delle funzioni vitali, lettore di microchip e barelle spinali di varie dimensioni”.

Bisogna tener presente che con la giusta telefonata si può salvare una vita. Grazie a una chiamata, il soccorritore può arrivare sul luogo avendo già un’idea della situazione che gli si presenterà, del tipo di animale, del suo stato di salute, degli strumenti di cui necessiterà. Il numero unico della Federazione Ambulanze Veterinarie, con servizio attivo tutti i giorni 24 ore su 24, è 331 4824724 (per tutta la Regione Liguria, bisogna digitare l’interno 1).