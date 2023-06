ZTL a Genova 2023: mappa e orari

Per proteggere il cuore della città, è necessario moderare gli accessi, soprattutto quando si tratta di centro storico. Le Zone a Traffico Limitato hanno proprio l’obiettivo di tutelare le aree ad alto valore urbanistico del Comune, promuovendo uno sviluppo più sostenibile e garantendo quindi benefici all’ambiente e all’intera collettività. Gli unici mezzi di trasporto ad avere la possibilità di accedere liberamente in tutte le Z.T.L. presenti sul territorio sono le biciclette.

Le ZTL sono:

Centro Storico (tutti i giorni, 24 ore su 24)

Boccadasse (tutti i giorni, 24 ore su 24)

Bolzaneto (tutti i giorni, 24 ore su 24)

Castelletto (tutti i giorni dalle ore 21 alle 6)

Molo (tutti i giorni, 24 ore su 24)

Nervi (tutti i giorni, 24 ore su 24)

Rivarolo (tutti i giorni, 24 ore su 24)

Vernazzola (tutti i giorni, 24 ore su 24)

In occasione di particolari situazioni di traffico o per rilevanti ricorrenze di interesse della città, con motivato provvedimento potrà essere consentita limitazione diversa per taluni giorni ed orari. I veicoli merci possono accedere sostando negli appositi settori per brevi operazioni di carico e scarico.

Principi generali delle Z.T.L.

L’accesso ed il transito nelle Z.T.L possono essere subordinati al pagamento di un corrispettivo in euro. Ottenuta l’autorizzazione, il pagamento del corrispettivo dà titolo all’accesso per il veicolo indicato, soltanto per il periodo di validità dell’autorizzazione, nelle fasce orarie stabilite e unicamente attraverso varchi predeterminati. I veicoli autorizzati cui è stato rilasciato un contrassegno devono averlo esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo durante la circolazione nella Z.T.L. Alla scadenza delle autorizzazioni annuali, l’utente potrà richiedere un nuovo contrassegno di autorizzazione entro i dieci giorni successivi.

I titolari di contrassegno disabili, ai sensi del DPR 30/07/2012, n. 152, potranno provvedere alla registrazione di tre targhe di veicoli per l’accesso alle Z.T.L. dotate di controllo accessi elettronico.

Accesso ZTL ai veicoli elettrici

Per i veicoli elettrici è previsto il libero accesso alle Z.T.L., con obbligo di contrassegno e per il tempo strettamente necessario, secondo le seguenti disposizioni: