Come rinnovare la patente di guida scaduta

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell’età del conducente, come indicato nell'elenco riassuntivo della durata di validità delle patenti.

Eccetto i casi per i quali è richiesta la visita in Commissione medica locale occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dal Codice della strada - ASL, Medico Militare, Medico del Ministero della Sanità, Medico della Polizia, Ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS. - con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare. Al momento della visita è necessario portare l’attestazione del versamento di 9 euro sul c/c 9001 e di 16 euro sul c/c 4028 - bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione. In alternativa ci si può rivolgere ad una agenzia pratiche auto o in una delegazione dell’ACI; in questo caso si paga il servizio in base alle tariffe delle agenzie.

Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all’interessato la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente. Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario. nel caso di mancato ricevimento della patente stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, è possibile contattare il numero verde 800 232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30.

Rinnovo patente presso ACI

Presso l’ACI (Automobile Club d’Italia) è possibile prenotare il servizio di rinnovo della patente inviando un’e-mail a ufficiopatenti@acigenova.it o contattando il numero telefonico 010 53941 e digitando il tasto 4. Il servizio presso la sede Ac Genova è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16, e il sabato dalle 9.30 alle 11, solo su prenotazione. Nel mese di agosto il servizio sarà operativo dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 13.30 e il venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30.

In caso di furto o smarrimento della patente

Se viene rubata o smarrita la patente di guida occorre per prima cosa presentare denuncia alla polizia entro 48 ore, portando con sé due foto recenti in formato tessera e un documento d’identità in corso di validità. Al momento della denuncia, viene rilasciato un permesso provvisorio di guida indispensabile per guidare e viene verificato se il duplicato della patente può essere richiesto direttamente dalle forze dell’ordine; in questo caso la patente duplicata viene spedita dal ministero alla residenza dell’utente con posta assicurata, al costo di 9 euro più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna. Se la patente non è duplicabile in automatico bisogna recarsi presso un ufficio della motorizzazione e presentare la richiesta di duplicato.