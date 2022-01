Lavorare in Comune a Genova: concorsi e selezioni personale, come fare e dove andare

Entrare nel pubblico è uno dei desideri di molti lavoratori, e poterlo fare a Genova, la propria città, dunque senza doversi trasferire, rappresenta per alcuni un vero e proprio sogno.

Sul sito del Comune di Genova c'è una sezione apposita dedicata a concorsi e selezioni personale dal titolo "Il Comune cambia faccia!".

Perché lavorare per il Comune? Quattro punti fondamentali per spiegarlo: per cambiare la città e mettere le proprie competenze al servizio di tutti, lavorando insieme per il futuro di Genova; per investire sulla propria formazione continua e su misura; per crescere professionalmente, e infine per stare in un ambiente che promuove il merito, con regole chiare e orientamento al risultato.

Ci sono diverse aree che vale la pena esplorare periodicamente sul sito del Comune: quella relativa ai bandi dei concorsi pubblici con concorsi attivi, in espletamento, conclusi, graduatorie e prove d'esame; quella relativa agli avvisi di mobilità esterna (avvisi riservati a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni); opportunità per stage e tirocini e infine incarichi professionali.