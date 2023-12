Università, Stay&Study: bando per posti letto a partire da 200 euro al mese

Per studentesse e studenti dell’Università di Genova che sono fuorisede e che cercano un alloggio in città c’è il bando Stay&Study. Spim, la società per la promozione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il bando, che prevede l'assegnazione di posti letto a partire da 200 euro al mese per gli under 35.



I primi appartamenti, nuovi e già arredati, sono disponibili in via Porro 6, a pochi passi dalla fermata della metropolitana Brin-Certosa. La società fa sapere che il resto degli appartamenti saranno accessibili nei prossimi mesi.

Il bando Stay&Study, la cui scadenza prevista per il 31 ottobre è stata appunto prorogata fino alla fine del 2023, è riservato alla comunità studentesca e della ricerca, con residenza fuori dal Comune di Genova e, ovviamente, fuori dalla regione Liguria.

I requisiti previsti dal bando sono:

Essere under 35, single, senza figli;

Essere studente/studentessa, dottorando/a, ricercatore/ricercatrice universitario/a residente fuori dal Comune di Genova;

Essere studente/studentessa, dottorando/a, ricercatore/ricercatrice universitario/a fuori dalla Regione Liguria.

Le informazioni sul bando e le istruzioni per iscriversi si trovano sul sito di Spim. Per ulteriori chiarimenti, scrivere a info@spimgenova.it