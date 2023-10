Cosa fare ad Halloween 2023: tutti gli eventi in città tra aperitivi, feste e discoteca

Con l’arrivo del 31 ottobre, diventano sempre più numerosi gli eventi dedicati alla festa più “spaventosa” dell’anno. In occasione di Halloween, non sono soltanto i bambini a truccarsi e mettersi maschere. Per questo, oltre alle feste per i più piccoli, sono tante le serate in programma per il 31 ottobre 2023 anche per adulti, tra aperitivi, cene e discoteca.

Terrazza Bonsai ha organizzato un evento esclusivo e tenebroso all’interno della sua location Le Colonne. Dalle 19 alle 23, “aperitivo mostruoso” a base di zucca, prosecco e djset nel suggestivo storico salone nobile all'interno del Palazzo dei Rolli in salita Santa Caterina 4.



Dopo il successo del First Festival di luglio alla Fiera del Mare, Genova si prepara a un'altra notte magica di musica techno con Drumcode, nuovo appuntamento firmato Rst Events con i grandi protagonisti della musica elettronica internazionale. L'evento è in programma dalle 23 alle 5 presso lo Stadium Genova in Lungomare Canepa. Artisti d'eccezione si alterneranno alla consolle, per una notte tutta da ballare: ci saranno Adam Beyer, Eli Brown, Kevin De Vries e Melanie Ribbe. È possibile acquistare il proprio ticket online, sul sito di Rst Events oppure nei punti vendita.

Tra gli appuntamenti di Halloween in città c'è quello al Castello Bruzzo, una delle location più magiche di Genova. La serata include la cena con buffet di Halloween, dj-set dalle 19 a mezzanotte e cocktail bar. Per info e prenotazioni: 010 0920375 o via e-mail.

Dopo il successo della prima serata, torna al Crazy Bull l’evento Indie Power, questa volta a tema Halloween, con travestimento obbligatorio. Si tratta del primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop. Ad aprire la serata il live di Still Charles, all’anagrafe Carlo, artista indie/rock classe 2000 nato ad Ancona, autore di brani come “Stoccolma”, “occhi rossi” e “Sottosopra”.

NonBenissimo e UniGParty presentano il NONBEWEEN, in un Tao Disco Club completamente allestito e riempito di effetti speciali per offrire un'esperienza immersiva unica nel suo genere. Dalle ore 22.30 alle 6 del mattino, l'evento sarà principalmente incentrato sul pop e house commerciale, come sempre, ma non mancheranno sbavature Afrobeat, Moombathon, Reggaeton, Techno e Hardstyle.

In programma per la serata del 31 ottobre anche Halloween Party al Casa Mia Club (doppia sala con raggaeton e dembow da una parte e rap/trap dall’altra) e Halloween Party e djset all’Ostello Bello in via Balbi 38 A. Halloween Party anche al Covo di Nord Est - Young: festa dedicata a tutti i licei della Liguria, dedicato ad un pubblico over 15 (con regolare documento d'identità). Tre? sale musicali allestite a tema, sei dj , animazione, gadget e allestimenti per tutti. Ingresso con prevendita obbligatoria.