Spiagge libere municipali: dove andare al mare a Genova

Andare al mare vuol dire spensieratezza e divertimento, ma anche relax e comfort. Chi ha detto che non è possibile trovare tutto questo anche nelle spiagge libere? Non servono lettino e cabina per poter vivere il mare con comodità. Spesso è possibile poter usufruire, gratuitamente, di tutti servizi più utili in spiaggia.

Nelle spiagge libere municipali, Bagni Marina Genovese fornisce ai bagnanti a titolo gratuito diversi servizi, quali docce o, dove possibile, servizi igienici o spogliatoi. Ecco quali:

Vesima

Voltri-Sant'Ambrogio

Pegli Giardini Peragallo

Multedo

Punta Vagno

La Marinetta via Forte di San Giuliano

Quinto

Dieci mila clienti ogni anno, duemila lettini, ottocento ombrelloni, cinquecento metri di battigia. “Bagni Marina Genovese Srl” è una Società partecipata al cento per cento dal Comune di Genova. È stata costituita nel 2001 per gestire gli impianti balneari comunali: i bagni San Nazaro in Corso Italia, i bagni Scogliera a Nervi e i bagni Janua a Vesima. La società gestisce da anni anche alcune spiagge libere municipali da Voltri a Quinto, con l’obiettivo di rendere più comodamente fruibile il mare di Genova ai residenti e ai turisti.