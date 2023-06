Guida alle spiagge per cani 2023 in provincia di Genova

I cani sono ormai diventati nostri amici inseparabili. Difficile l’idea di non portarli con noi quando si tratta di passare una giornata di relax al mare, anche se non sempre questo desiderio si rivela realizzabile. Per non rischiare multe o lamentele, ecco alcune spiagge dog-friendly in provincia di Genova, elencate sul sito istituzionale de La mia Liguria, dove poter fare il bagno, giocare e rilassarsi con il proprio amico a quattro zampe.