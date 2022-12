Come prenotare online gli esami sanitari a Genova

Da qualche giorno oltre 1300 prestazioni sanitarie possono essere fissate in modo autonomo, in qualsiasi momento della giornata, da cellulare, tablet o computer. È infatti da mercoledì 30 novembre 2022 che si possono prenotare online, sulla piattaforma Prenoto Salute, non solo gli esami radiografici, la diagnostica per immagini e le prime visite specialistiche, ma anche gli esami di laboratorio. Sono dunque ormai disponibili via web tutti gli appuntamenti per le prestazioni sanitarie prenotabili attraverso i canali tradizionali (gli sportelli CUP, il Numero Verde regionale, gli sportelli Asl, gli studi dei medici di medicina generale e le farmacie). La piattaforma si è rivelata un ottimo strumento per ridurre le prenotazioni tramite Cup: è stata utilizzata per circa il 33% delle prestazioni. Dal 29 luglio sono state registrate circa 21 mila prenotazioni.

"Si tratta di un modo semplice, veloce e a portata di click – affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola - che sta riscuotendo grande successo tra la popolazione ligure. Prenoto Salute si conferma sempre di più un sistema pensato per smaltire le liste d’attesa e razionalizzare l’offerta; con la nuova piattaforma di Liguria Digitale, abbiamo uniformato l’offerta sanitaria".

Riassumendo, su Prenoto Salute si possono prenotare:

le prestazioni di radiologia

tutte le prime visite specialistiche

gli esami di laboratorio erogati presso i punti prelievo delle Asl.

In questa prima fase non è possibile prenotare presso i punti prelievo degli Ospedali San Martino e Galliera. ASL3 mantiene 5 esami in accesso diretto, che non sono quindi prenotabili (per ulteriori informazioni consulta le Faq)

Possono prenotare:

tutti i cittadini iscritti, anche temporaneamente, all'anagrafe sanitaria ligure con una tessera sanitaria (TEAM) valida

tutti i cittadini di cui sopra, in possesso di una ricetta elettronica dematerializzata (promemoria bianco) per prestazioni di radiologia e prime visite specialistiche

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.