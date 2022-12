Come trovare le farmacie aperte a Genova

Abbiamo tutti la nostra farmacia di fiducia su cui fare sempre affidamento, ma qualche volta può capitare di trovarsi in una situazione di emergenza e trovarne la saracinesca chiusa. Che sia domenica o notte fonda, che sia per una compressa per il mal di testa o una confezione di pannolini per bambini, ci si può sempre ritrovare nella circostanza in cui la farmacia diventa necessaria e urgente. Proprio per questo motivo, i farmacisti in città non seguono mai gli stessi orari, ma coprono sempre le 24 ore della giornata, sette giorni su sette, per permettere ai clienti di trovare ciò che serve in qualsiasi momento. Per rendere più semplice la ricerca delle farmacie di turno, Federfarma Genova (Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Genova) ha creato un sito apposito e un’app gratuita per smartphone.

Sulla homepage del sito federfarmagenova.it appare la dicitura “Ricerca la Farmacia Aperta, dove e quando vuoi…”. Basterà riempire le caselle sottostanti con giorno, ora e distretto per avere un elenco di tutte le farmacie aperte nella zona desiderata, con indirizzo e numero di telefono.

Attraverso l’app Farmacia Vicina si può invece usufruire di qualche vantaggio in più. Ad esempio si può scegliere se ricevere le news aggiornate dalle proprie farmacie di fiducia e se contattarle direttamente tramite una chat. Si possono prenotare farmaci e altri prodotti, oltre a trovare informazioni e contenuti video consigliati dai farmacisti. Tramite Farmacia Vicina, sarà poi sempre più facile ricordarsi le visite di controllo periodiche o l’annuale vaccinazione anti-influenzale. Può rivelarsi molto utile anche l’utilizzo di filtri di ricerca, che permettono con pochi clic di individuare le farmacie che vendono per esempio prodotti senza glutine, veterinari o per bambini.