Le mostre da vedere a Genova durante le festività natalizie 2023

Durante le festività natalizie, tra i primi di dicembre, il Capodanno e l’Epifania, i musei genovesi provano a soddisfare i “palati culturali” di ogni età con una ricca offerta di mostre. In un contesto magico come quello natalizio, immergersi nell'arte diventa un viaggio attraverso la bellezza, che regala emozioni a grandi e piccini. La cultura e la tradizione genovese si fondono, rendendo la Superba la destinazione ideale per celebrare il Natale, immersi nel fascino dell'arte e della storia.

Ecco le mostre da poter vedere a Genova nel periodo delle feste