I mercatini di Natale 2023 in programma in Liguria

La tradizione natalizia in Liguria si fa sentire, grazie alla cura dietro a ricette storiche come il pandolce o il cappon magro e la passione artigiana che ha dato vita a presepi unici al mondo. L’atmosfera del Natale si respira grazie a presepi, alberi e luci, ma anche passeggiando tra i mercatini natalizi allestiti per le vie della città. Eccone alcuni che potrete trovare durante il mese di dicembre in Liguria.

La parrocchia di Ri Basso a Chiavari presenta due iniziative in occasione del Natale, con un'attenzione speciale ai bambini. Il Mercatino di Ri è stato inaugurato domenica 26 novembre nel salone della parrocchia di Ri a Chiavari, in via Piacenza 285, e prosegue sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 9 alle 19; domenica 10, 17, 24 dicembre dalle 9 alle 12. Non mancheranno le frittelle di Ri offerte a tutti. E poi oggetti fatti a mano, mercatino del RI-USO, oggetti per la casa, ma anche abbigliamento e giocattoli per i bambini: i ricavati dell'iniziativa verranno destinati all'aiuto di diverse famiglie del territorio cittadino grazie all'impegno gruppo caritas parrocchiale. Una bella opportunità per i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 13 anni nella parrocchia sarà poi il laboratorio di teatro. Corso di teatro motricità: una palestra per la fantasia, mira a sviluppare la creatività inventando storie e situazioni e l'empatia in un divertente ed educativo gioco di gruppo che si basa sulla comprensione delle emozioni proprie ed altrui. La pratica dell'improvvisazione aiuta ad imparare ad analizzare nel profondo la realtà, capire l'altro e instaurare relazioni sane e gioiose divertendosi ad immaginare e creare. il laboratorio è curato da Sara Solari. Si svolge ogni lunedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30. È gratuito per i bambini e i ragazzi del quartiere (i costi sono coperti dalla parrocchia): occorre iscriversi via mail parrocchia.ribasso@gmail.com.

Domenica 3 dicembre 2023 tornano i Mercatini di Natale Sant’Olcese a Manesseno, in via Giacomo Poirè. Bancarelle, stand gastronomiche, musica e sorprese per i più piccoli, come ad esempio il Passaporto degli Elfi. Il programma prevede: gara podistica Run Santa Run, Enduro Babbo Trail, giro in bici per bambini, consegna letterine a Babbo Natale, accensione dell’albero e canti dei bambini.

“Creativamente in Libertà”, Artigianato Artistico e Creativo di Qualità è il nome del mercatino natalizio di Lavagna, giunto alla sua terza edizione. Sabato 9 e sabato 16 dicembre l’atmosfera magica delle festività invadrà piazza della Libertà dalle ore 10 alle 18. Ci saranno diversi espositori con tante idee regalo tutte rigorosamente fatte a mano.

Nella città di Loano l’appuntamento natalizio è previsto dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Con Loano Christmas tutto il paese viene illuminato a festa, con l’albero in piazza e il villaggio natalizio dei Giardini San Josemaria Escrivà decorato a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente. Ci sarà Babbo Natale accompagnato da un elfo truccabimbi, ci saranno animazioni, spettacoli e persino una pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Italia (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, al weekend fino alle 24).

Ad Arenzano si rinnovano anche quest'anno i festeggiamenti natalizi con “Aspettando Natale”, la grande festa in via Bocca in programma venerdì 8 dicembre. Ecco gli appuntamenti: ore 12 - Centro Polivalente Gino Strada, inaugurazione presepe dei Ripari e Rifugi di Arenzano a cura di Benedetto Damonte, volontario Associazione U Gruppu; ore 15 - i più piccini potranno vivere l'atmosfera del Natale nella Piazzetta di Babbo Natale a cura di ACM Arenzano: truccabimbi, laboratori, spettacolo di bolle di sapone e per tutti ritornano le tradizionali focaccette a cura del Comitato Manifestazioni Arenzano; ore 17 - accensione dell'Albero di Natale e delle luminarie di Natale con la partecipazione Banda "A. Parodi" Città di Arenzano. Per tutte le giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre, il centro storico è reso più festoso dalle bancarelle natalizie del mercatino di Via Bocca, dalle 10 alle 18. Un'occasione in più per trovare regali e occasioni speciali nel centro di Arenzano. Organizzazione a cura del CIV Arenzano.

Nell’entroterra della Riviera di Levante, a Santo Stefano d’Aveto, ci si può immergere in un mercatino natalizio a mille metri di altitudine. Le bancarelle saranno ospitate presso il Bocciodromo Arvigo nei weekend del 2 e 3; 8, 9 e 10; 16 e 17 dicembre 2023. Sarà presente anche la Casa di Babbo Natale immersa nel bosco incantato, dove si svolgeranno laboratori e tour con gli asinelli o in calesse.

La quindicesima edizione del Mercatino di Natale di Rossiglione è in programma per sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 all’interno dell’Area Expo: musica, spettacoli, giochi per bambini, tombola di Natale, vin brulè, cioccolata calda e castagne. Apertura stand ore 10. Ingresso gratuito.