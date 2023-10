Halloween per bambini: tutti gli eventi a Genova tra giochi, truccabimbi e sfilate

Ogni 31 ottobre la città si anima di eventi e iniziative per far divertire grandi e piccoli, in occasione della festa di Halloween. Laboratori, giochi, truccabimbi sono solo alcune delle proposte sul territorio dedicate ai bambini che amano travestirsi da fantasmi, streghe o zucche. Ecco gli eventi in programma per la giornata del 31 ottobre 2023.

Nuovi sguardi sul centro storico

- ore 16 in piazza Don Gallo: Il Gioco del Local. Giochi da tavolo in piazza, a cura di Deck Educativa di strada

- ore 16.30 - 18 ai Giardini Luzzati: Ghostbusters! Parata di Halloween a cura della Coop. Il Ce.Sto

- ore 17 in piazza Cernaia: festa in maschera Giochi, truccabimbi e merenda a cura di Il Formicaio

- ore 21 ai Giardini Luzzati: Musica da urlo, concerto dei Border, a seguire Ciscake dj set



Tutti pronti per Halloween: laboratorio creativo per bambini, che potranno costruire oggetti con la carta sul tema Halllowen. Posti limitati, prenotazioni telefoniche e presso la biblioteca. Info: 010 5577730 - cervetto@comune.genova.it



in piazza Matteotti animazione in piazza, travestimenti e dolcetti, con la partecipazione degli artisti di Zelig, Colorado e Italia's got Talent, tra i quali Enzo Polidoro, Davide Bogno, Eta Beta, Eddy Mirabella e Adam Milner. La festa sarà preceduta alle 16.30 dall'Horror Circus Show itinerante lungo le vie del centro storico, con la partecipazione di maghette, streghette e cartomanti. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all'Auditorium San Francesco



dalle ore 15.30 alle 18 i bambini si troveranno con i loro costumi “spaventosi” per giocare insieme a Marcello di Splash e Move animazione. Dalle 18 spazio al consueto “dolcetto o scherzetto” tra i banchi del mercato. Inoltre anche quest'anno è stata rinnovata la convenzione con Magic Games: la parola magica MOG permetterà di ottenere subito uno sconto del 10% sull'acquisto di un travestimento. Prologo alla festa di Halloween il Laboratorio da paura, sabato 28 ottobre, organizzato dalle ore 14 alle ore 16 in sala Superba organizzato in collaborazione con le educatrici de Il Sogno di Tommi. Il 1 novembre invece MOG si vestirà dei colori tradizionali del Dia de los Muertos a partire dal pranzo con show cooking (ore 12) organizzato da Casazul Milano



Quali sono i misteri che si celano dentro al castello? La splendida dimora del Capitano D’Albertis, con le sue maestose sale e curiose collezioni, è la location ideale per trascorre Halloween con giochi, indovinelli e prove da superare, a cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro. I bambini saranno coinvolti in un viaggio mostruoso alla ricerca di mostri, streghette e animali nascosti fra le collezioni del Capitano D'Albertis, per conquistare i loro dolcetti. Per i genitori dalle 17 possibilità di gustare un aperitivo mostruoso presso il Bistrot del Castello



in piazza dei Micone intrattenimento con Omar Showman: dalle ore 15 musica, balli; dalle 16.30 spettacolo per bambini con costume. Previsti anche un laboratorio per bambini e sfilata con premio alla migliore maschera. In caso di maltempo, il programma potrebbe subire delle modifiche. Ulteriori informazioni sulla pagina facebook del Municipio Medio Ponente (che patrocinia gli eventi)



attività ricreative: trucca bimbi ed artisti circensi. I circensi, inoltre, eseguiranno una piccola parata per le vie della città: Lungomare, Via Mazzini, Piazza Cavour.