Dove andare in piscina a Genova: tariffe e orari 2023

Un ottimo compromesso tra sport e relax, soprattutto in estate, è il nuoto. E soprattutto il nuoto in piscina. Genova, pur avendo il mare davanti, offre un’ampia scelta di centri sportivi con piscina dove poter andare a nuotare tutti i giorni, anche in caso di pioggia o maltempo. Ecco qui un breve elenco delle piscine genovesi, aperte sia d’estate che d’inverno, dove potersi fare una bella nuotata o rilassarsi nei lettini sotto il sole.

Piscine di Albaro

Piazza Henry Dunant 4/22, Genova

Orari: Dal 12 giugno all’11 settembre: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 20, sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.

Tariffe: in settimana giornaliero 11 euro, ridotto 9 euro, mezza giornata 9 euro; nel weekend giornaliero 14 euro, ridotto 11 euro, mezza giornata 11 euro

Contatti: telefono 010.8608775, email info@piscinedialbaro.com

Piazzale Luigi Durand de la Penne, Genova

Orari: tutti i giorni 9-19

Tariffe: giornaliero 12 euro, ridotto 11 euro, mezza giornata 8 euro. Affitto serale e notturno intera vasca per feste private dopo le ore 20

Telefono 345 29 83 744 - 010 7670659

Via Adamoli 57, Genova

Orari: Dal 2 giugno al 3 settembre stabilimento balneare: tutti i giorni dalle 9 alle 19. Orario vasca interna: dal lunedì al venerdì 8.15-20.30; sabato 8.15-14; domenica chiuso

Tariffe: giornaliero 8 euro, ridotto 6 euro, mezza giornata 6 euro

Contatti: telefono 010 838 0764, email info@piscinesciorba.com

Via Eridania 2, Genova

Gestisce anche le piscine estive di Torriglia (piazza Posteggio 9) e di Casanova di Rovegno

Orari: lunedì 6.30-20.30, sabato 8-17 e domenica 8-14

Contatti: e-mail info@crocerastadium.it, telefono 010 8686677

Via Pra' 43, Genova

Orari: lunedì ore 6-20, martedì 7-20, mercoledì 6-20, giovedì 7-21, venerdì 6-20, sabaro e domenica 8-18

Tariffe: giornaliero 12 euro, ridotto 9 euro

Contatti: telefono 010 999 49 22, email info@gsaragno.com

Via Pini 3, Genova

Orari piscina estiva (giugno-settembre): giorni feriali ore 10-19; sabato e festivi ore 10-19

Tariffe: intero 10 euro

Contatti: teledono 010 – 3733678, email piscina@sportiva3pini.com