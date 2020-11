Dove fare i tamponi gratuiti in Asl 3 (Genova e provincia)

In questo momento sono molti i cittadini che chiedono di poter effettuare il tampone per vedere se hanno contratto il coronavirus, e - a parte gli ambulatori privati - ci sono alcuni punti allestiti da Asl 3 per i tamponi, a piedi o drive-through. Alcuni sono in accesso diretto, come i primi elencati, mentre per gli altri occorre la prenotazione del medico o l'appuntamento ricevuto dal dipartimento igiene.

Ecco dove trovarli, e come accedervi:

Tamponi antigenici rapidi gratuiti, in accesso diretto, a piedi

Dall'11 novembre: Porto Antico

Porta Siberia (ex Museo Luzzati), via al Porto Antico 6

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12

Porta Siberia (ex Museo Luzzati), via al Porto Antico 6 Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 Cornigliano, Villa Bombrini

Accesso da via Muratori 11R (cancello

Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13

Accesso da via Muratori 11R (cancello Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 Recco, ex ospedale Sant'Antonio Casa della Salute Asl 3

Via Bianchi 1

Dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 12

Tamponi antigenici rapidi gratuiti, su prenotazione dal medico di famiglia per il distretto 10, in macchina

Teglia

Via Carnia 153 (Giardini Villa Rosa)

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti, su appuntamento ricevuto dal dipartimento igiene, in macchina

Quarto dei Mille

Via Maggio 6, da ingresso storico

Dal lunedì al sabato su appuntamento

Via Maggio 6, da ingresso storico Dal lunedì al sabato su appuntamento Fiera del Mare - Padiglione B "Jean Nouvel"

Dal lunedì al sabato su appuntamento

Per informazioni: www.regione.liguria.it/coronavirus