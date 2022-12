Come “sprenotare” esami diagnostici e visite specialistiche in ospedale a Genova

Chi è che non odia le code? Per non parlare delle sale d’attesa negli ospedalI. Per ridurre al minimo i tempi di attesa e i disagi da essi provocati, il Sistema Sanitario Regione Liguria e ASL3 stanno ampliando l'offerta di centri specialistici e ambulatori ottimizzando le risorse a disposizione, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Abbiamo già visto insieme come prenotare gli esami sanitari tramite il sito Prenoto Salute, ora scopriamo i semplici passaggi per fare esattamente l’opposto, ovvero “sprenotarsi”.

Se si ha prenotato un esame diagnostico o una visita specialistica attraverso il Cup Liguria e per qualsiasi motivo non si può rispettare l'appuntamento, e? necessario comunicare la disdetta dell'appuntamento. È un atto di senso civico, oltre a un gesto di responsabilità, che permette a un altro cittadino di usufruire di un servizio. Bisogna sempre ricordarsi che la salute è un diritto per tutti, non solo per noi stessi, e che non disdicendo la nostra prenotazione impediamo a qualcun altro di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui ha bisogno.

Il sistema è facile e veloce, bastano pochi minuti e può essere effettuato da qualsiasi luogo, senza il bisogno di muoversi da casa. Basta chiamare il numero verde gratuito 800 098543 per far sì che gli operatori annotino la rinuncia all’appuntamento e che il posto sia di nuovo disponibile per un altro paziente.

È importante annullare l'appuntamento anche per altri motivi: ottimizza la gestione delle apparecchiature sanitarie che riescono a lavorare a pieno ritmo senza momenti di inattivita?, aiuta gli operatori a programmare al meglio il proprio lavoro e riduce gli sprechi, di risorse e di tempo.