Rinnovo tessera elettorale elezioni 2022: dove e come richiederla

Abbiamo visto che uno dei documenti fondamentali per recarsi alle urne è la tessera elettorale, da presentare insieme a un documento di identità valido. La tessera elettorale, per essere valida, deve avere spazi disponibili per la certificazione del voto.

Ma come si richiede il rinnovo della tessera elettorale smarrita, rubata, o che ha esaurito i 18 spazi per la certificazione?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza (a Genova è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale di corso Torino o in qualunque ufficio anagrafico sul territorio).

L’ufficio elettorale resterà aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno.

È comunque opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti e in quelli della votazione.

La tessera può essere ritirata dall’intestatario o da altra persona, purchè munita di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.

Tessere per nuovi elettori (neomaggiorenni - nuovi residenti)

La tessera elettorale viene emessa per ogni nuovo iscritto nelle liste del Comune e consegnata al domicilio dell’elettore tramite raccomandata postale: se l'elettore non viene trovato a casa il postino lascia un avviso per il ritiro presso l'ufficio postale. Scaduto il termine di giacenza all'ufficio postale la tessera viene custodita presso l'ufficio elettorale (a Genova in quello di corso Torino) dove può essere ritirata su richiesta.

Anche in caso di rettifiche sui dati anagrafici viene emessa una nuova tessera elettorale, con la stessa procedura dì consegna a domicilio ed eventuale successiva custodia.

In caso di variazioni dell’indirizzo dell’elettore e/o della sede di voto, il Comune invia al domicilio, tramite posta, in prossimità di ogni consultazione elettorale, un’etichetta adesiva di aggiornamento della tessera già in possesso dell’elettore.