Medico di famiglia, come fare la scelta o la revoca

Ciascun cittadino può scegliere il proprio medico di famiglia fra tutti i professionisti titolari di convenzione che esercitano nell’Asl di residenza. Può essere scelto qualunque medico iscritto nell'elenco che non abbia superato il numero massimo di pazienti in carico.

Per scoprire l'elenco dei medici di famiglia a Genova, gli indirizzi dei loro studi e la disponibilità di posti è possibile consultare l'anagrafe sanitaria regionale . Se il medico di famiglia esercita presso un distretto Asl diverso da quello di residenza, sarà necessario acquisire l’accettazione attraverso l’apposito modulo.

La scelta del medico può essere effettuata:

in autonomia dal cittadino tramite la funzione"scelta/revoca medici e pediatri online" poliss.regione.liguria.it

presso gli sportelli polifunzionali

presso le farmacie abilitate

via mail attraverso la procedura “Scelta medico via mail”

Revoca del medico di famiglia

Il rapporto tra medico e assistito è fondato sulla fiducia. Pertanto, qualora venga meno tale rapporto, l'assistito può "revocare" la sua scelta e rivolgersi ad un altro medico. Nel caso in cui si intenda scegliere un medico che esercita in una medicina di gruppo insieme al medico che l’interessato intende revocare è necessario acquisire l’accettazione del medico destinatario della nuova scelta. Anche il medico può “ricusare” il proprio paziente, interrompendo l'assistenza.

Iscrizione temporanea per residenti fuore regione

I cittadini residenti fuori regione o nel territorio di un’altra Asl della Regione possono scegliere il medico in Asl 2 per un tempo determinato, da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno, per motivi di salute, lavoro oppure studio.

L'iscrizione può essere rinnovata fino ad un massimo di 5 anni. Per farlo è necessario recarsi presso gli sportelli polifunzionali e compilare l'apposito modulo Iscrizione temporanea di cittadini residenti in altra Asl Iscrizione temporanea di cittadini residenti in altra Asl. In tale caso è necessario rinunciare alla scelta del medico attiva nella Asl di residenza.