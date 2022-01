Green Pass, cosa fare se non arriva l'authcode: come scaricare la certificazione verde (versione aggiornata)

Con la terza dose e l'obbigo vaccinale imposto agli over50 sono molte le persone che si stanno recando negli hub del territorio ancora in questi giorni.

Non tutte, però, ricevono subito l'sms o la mail con l'authcode, il codice che serve per poter scaricare il Green pass (che si ottiene anche con l'avvenuta guarigione dal coronavirus o, nella versione 'base', con il tampone negativo). Insomma a volte a causa di ritardi, a volte per intoppi burocratici, la comunicazione non arriva. Dunque ci sono alcuni casi di persone che, pur avendo i requisiti, non hanno ricevuto via mail o sms il codice necessario e dunque non riescono a scaricare la certificazione verde, indispensabile ormai per moltissime attività tra cui tanti lavori. Come fare?

Niente paura, la procedura per recuperare l'authcode - ovvero il codice alfanumerico necessario per poter scaricare il pass - è facile e veloce, si può fare davanti al pc o con lo smartphone: basta collegarsi a questo sito istituzionale e poi inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento (dell'ultima vaccinazione, o del prelievo del tampone o della certificazione di guarigione). I dati inseriti verranno verificati e verrà automaticamente generato l'authcode che avrebbe dovuto arrivare automaticamente via mail o sms.

Inoltre - per chi non può andare su internet - ci si può sempre rivolgere al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria certificazione.

A questo punto, dopo aver ricevuto il codice, è bene salvarlo, copiarlo e incollarlo sul sito istituzionale del Green pass insieme ad altri dati (codice fiscale, ultime 8 cifre della tessera sanitaria e data della sua scadenza). È possibile anche scegliere se scaricare la certificazione in italiano e inglese, o se aggiungere anche una terza lingua (tedesco o francese).

È inoltre possibile utilizzare il codice, sempre per poter scaricare il pass, sull'app Io o Immuni.