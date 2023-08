Come rottamare la propria auto: costi e documenti necessari

Prima o poi giunge il momento il cui la nostra auto ci abbandona (o semplicemente non è più adatta alle nostre esigenze). Dopo chilometri e chilometri, giunge quel giorno in cui è necessario passare ad un’altra automobile e per far questo è possibile agire in due modi: vendere la vecchia auto oppure rottamarla.

In caso di rottamazione, per legge è necessario rivolgersi a un centro di raccolta autorizzato, ma nel caso in cui si acquisti un'altra auto è sufficiente lasciare il proprio veicolo usato al concessionario, che provvederà in autonomia allo smaltimento. La demolizione può essere effettuata solo da imprese autorizzate dalla Provincia o dalla Regione. L’attività di demolizione auto abusiva comporta denunce e sequestri.

È obbligatorio rottamare il veicolo entro 30 giorni dalla sua consegna. Il centro di raccolta o la concessionaria sono obbligati alla presentazione della richiesta di cancellazione del veicolo al PRA attraverso la presentazione della domanda di cessazione della circolazione per demolizione.

Il 2023 è un anno molto conveniente per la rottamazione auto, perché sono diversi gli incentivi statali e regionali per chi acquista un’auto nuova, soprattutto ibrida o elettrica.

I costi

I costi della rottamazione possono variare, dai 70 ai 150 euro, sulla base di più fattori. Nel caso rottamazione avvenisse a seguito dell'acquisto di un'auto nuova, ad esempio, potrebbe essere sottoposta a sconti e offerte da parte della concessionaria. In caso di rottamazione priva di un nuovo acquisto, i costi variano a seconda del centro di autodemolizione, se viene effettuata all'ACI, dalla regione di residenza e da comune a comune. È importante comunque prestare la massima attenzione al centro di raccolta al quale ci si rivolge, che dovrà essere autorizzato dalla regione e dovrà rilasciare un certificato al proprietario dell'auto. Qui l’elenco del Centri di Demolizione veicoli autorizzati nel territorio provinciale

I documenti necessari

La rottamazione del veicolo consente la sua cancellazione al PRA: la sola radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (costo paria a 36 euro circa) consente l'esonero per il proprietario del veicolo dal pagamento del bollo. Al momento della consegna dell'auto per la rottamazione, il proprietario deve rilasciare questi documenti: