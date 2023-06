Supermercati aperti 24 ore su 24 a Genova: quali sono e dove si trovano

I nostri ritmi di vita sono cambiati e insieme a loro anche le nostre abitudini quotidiane, come per esempio quelle legate agli acquisti. Sempre di più ci affidiamo ai prodotti online e alle consegne a domicilio e comunque, in ogni caso, siamo abituati a poter acquistare sempre tutto e subito. Un tempo i supermercati chiudevano il sabato pomeriggio e l’intera domenica. Oggi, alcuni supermercati non solo restano aperti anche la domenica, non solo durante gli orari serali ma addirittura tutta la notte, ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Ecco dove e quali sono quelli in centro a Genova.

Uno dei supermercati aperti ventiquattro ore su ventiquattro è il Carrefour Express di via San Martino 57, a pochi passi dall’Ospedale. Tra i reparti e i servizi offerti: panetteria, pescheria e macelleria con banco assistito, casalinghi, fiori e piante, gastronomia e piatti pronti. E poi pagamento bollettini Iren, sartoria, Spesa Online Drive, parcheggio coperto, Inpost, pagamento con Gift Card Carrefour, buoni pasto accettati, lavanderia, biglietti Mezzi Pubblici. Per ulteriori informazioni il numero è 010 355791.

Un altro è il Carrefour Express di via Canevari n.110 A. I servizi proposti sono gli stessi, ad eccezione del banco assistito per la pescheria. Il numero per qualsiasi informazione è 010 883496.

Il Carrefour di Castelletto, in piazza Goffredo Villa, chiude tutti i giorni alle 23.45 così come quello di via Cecchi; il Carrefour di via Cesarea alle 23 e quello di via Canneto il Lungo a mezzanotte. C’è la Basko di via Lagustena che ha come orario di chiusura le 22