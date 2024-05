Ecovan per rifiuti domestici ingombranti: ecco il calendario 2024

L'Ecovan è un sistema veloce e pratico a disposizione degli utenti per il corretto riciclo dei rifiuti ingombranti che non possono essere conferiti nel normale circuito della raccolta differenziata. Il servizio, gestito da Amiu, è gratuito e a disposizione di tutti i cittadini. Ecco i giorni e gli orari in cui è possibile usufruirne a Genova.

Lunedì

Via D'Andrade (incr. Piazza Tazzoli) - Sestri dalle ore 07.30 alle ore 11.30 di ogni lunedì

Via del Commercio - Nervi dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni lunedì

Via Prasca (dalla scuola) - Quarto dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni lunedì

Via Sant'Ilario (altezza Chiesa) - Santilario dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° lunedì del mese

Piazza S.Giorgio di Bavari - Bavari dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° lunedi del mese

Via Coronata (Ufficio Postale) - Corigliano dalle ore 07.30 alle ore 11.30 di ogni 1° e 3° lunedì del mese

Giardini Lennon - Multedo dalle ore 07.30 alle ore 11.30 di ogni 1° e 3° lunedi del mese

Piazzale Ghiglione - Pontedecimo dalle ore 07.30 alle ore 11.30 di ogni 2° e 4° lunedì del mese

Via Martiri del Turchino (area centro ed. stradale) - Pra' dalle ore 07.30 alle ore 11.30 di ogni 2° e 4° lunedì del mese

Piazza Villa Giusti - Voltri dalle ore 07.30 alle ore 11.30 di ogni 2° e 4° lunedì del mese

Commenda - Centro Storico dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° lunedì del mese

Piazza del Campo - Centro Storico dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° lunedi del mese

Martedì

Piazza Palli - Certosa dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni martedì

Via Fiamme Gialle - Sampierdarena dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni martedi

Via Righetti - Albaro dalle ore 13.30talle ore 17.30 di ogni martedi

Piazza Ragazzi del 99 (mercato comunale) - Sturla dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni martedì

Via Lagaccio (Caserma Gavoglio) - Lagaccio dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 1° e 3° martedi del mese

Via Maculano (dal mercato comunale) - Oregina dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 2° e 4° martedi del mese

Via Varenna (incrocio Via Longo) - Pegli dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° martedi del mese

Sant' Eusebio (piazza) - Sant'Eusebio dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° martedi del mese

Mercoledì

Piazza Santa Maria di Quezzi - Quezzi dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° mercoledi del mese

Via Inferiore Fameiano - Molassana dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° mercoledì del mese

Piazza Paolo da Novi (incr. Via Santa Zita) - Foce dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni mercoledì

Giardini Melis - Cornigliano dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni mercoledì

Via Deiana - Albaro dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni mercoledi

Via Spallanzani/Piazzale Pestarino - San Teodoro dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 1° e 3° mercoledì del mese

Via dei Landi - Sampierdarena dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 2° e 4° mercoledi del mese

Via F. Casoni (incr. Piazza Terralba) - San Fruttuoso dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° mercoledì del mese

Via Chighizola - Sturla dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° mercoledi del mese

Piazza Campetto - Centro Storico dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° mercoledi del mese

Piazza del Ferro - Centro Storico dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° mercoledi del mese

Giovedì

Via Buscaglia - Prato dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni giovedi

Piazza Solari - San Fruttuoso dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni giovedì

Piazza Galileo Ferraris (lato scuole) - Marassi dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni giovedì

Corso Carbonara (sotto Albergo dei Poveri) - Castelletto dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni giovedì

Via Pinetti (angolo Via Ginestrato) - Quezzi dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 1° e 3° giovedì del mese

Via Pianderlino - San Fruttuoso dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 2° e 4° giovedì del mese

Via Togliatti (campo sportivo) - Quinto dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° giovedì del mese

Piazza dello Zerbino - Castelletto dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° giovedì del mese

Via Bobbio (parcheggio altezza civ.4r) - Marassi dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni giovedì

Venerdì

Via Brighenti (da Piazza Metastasio)- Cornigliano dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° venerdi del mese

Via Maroncelli - Sestri dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° venerdì del mese

Via Canevari (fronte Piazza Raggi) - San FruttUoso dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni venerdì

Piazza Frassinetti - Quinto dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni venerdì

Piazza Bonavino (ingresso villa Doria) - Pegli dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni venerdì

Piazza Canepa - Apparizione dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 1° e 3° venerdì del mese

Via Mogge - San Desiderio dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 2° e 4° venerdi del mese

Piazza Minoletti (incr. Via Borzoli) - Sestri dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° venerdi del mese

Piazza Consigliere - Sestri dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° venerdì del mese

Piazza Sarzano - Centro Storico dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° venerdi del mese

Piazza San Giorgio - Centro Storico dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° venerdi del mese

Sabato