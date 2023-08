Treni, da agosto serve il check-in per il Biglietto Digitale Regionale: come effettuarlo

Anche in Liguria è arrivato il nuovo biglietto digitale per i regionali Trenitalia, veloce e a portata di cellulare. Dal 5 agosto è possibile gestire il proprio Biglietto Digitale Regionale in totale flessibilità grazie alla novità del check-in (ormai necessario per qualsiasi treno regionale).

Per rendere valido il proprio biglietto di viaggio, sarà necessario convalidarlo attraverso la funzione di check-in: se si è un passeggero registrato, si potrà effettuare il check-in nell’area “I miei viaggi” sul sito e sull’app Trenitalia; se non si è registrati, sarà possibile effettuare il check-in tramite la funzione disponibile sull’e-mail o sull’ SMS ricevuto all’acquisto del biglietto, oppure sull’app Trenitalia. La funzione di check-in è disponibile dalle 00:00 del giorno del viaggio fino all’ora di partenza programmata del treno selezionato all’atto dell’acquisto: sul tasto è riportato il messaggio “Fai il Check-in e viaggia”. Una volta effettuato il check-in, il biglietto risulterà attivato e comparirà la dicitura “validato” con una barra dinamica di colore verde che ne attesta la validità. Il Biglietto Digitale Regionale è valido solo per il treno o i treni per il quale è stato effettuato il check-in. Fino a quando non viene completato il check-in, è possibile fare un numero illimitato di cambi, anche il giorno stesso del viaggio.