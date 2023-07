Biblioteche aperte in estate: dove studiare e lavorare con l'aria condizionata

Non per tutti estate significa mare e relax. Ma per chi avesse l’esigenza di studiare e lavorare anche nei mesi più caldi, perché non trovare un posto tranquillo e fresco come le biblioteche civiche dotate di aria condizionata? Eccone alcune su territorio genovese.

Berio in via del Seminario

Durante l’orario estivo, in vigore dal 1 luglio al 16 settembre 2023, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 8 alle 13. Resta chiusa la domenica e nei giorni festivi (il 14 agosto chiude alle 13. Telefono: 010 5576010



in via del Seminario Durante l’orario estivo, in vigore dal 1 luglio al 16 settembre 2023, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 8 alle 13. Resta chiusa la domenica e nei giorni festivi (il 14 agosto chiude alle 13. Telefono: 010 5576010 De Amicis al Porto Antico, dentro ai Magazzini del Cotone, primo modulo secondo piano

Aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.30, chiusa la domenica. Telefono: 010 5579560



al Porto Antico, dentro ai Magazzini del Cotone, primo modulo secondo piano Aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.30, chiusa la domenica. Telefono: 010 5579560 Benzi in piazza Odicini a Voltri

L’orario estivo in vigore fino al 17 settembre prevede l’apertura nei giorni feriali: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14. Telefono: 010 5578896



in piazza Odicini a Voltri L’orario estivo in vigore fino al 17 settembre prevede l’apertura nei giorni feriali: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14. Telefono: 010 5578896 Bruschi Sartori in via Bottino

Aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.45; martedì e giovedì dalle 9 alle 17.45. Chiusa per revisione dal 4 al 15 settembre. Telefono: 010 5575590



Sartori in via Bottino Aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.45; martedì e giovedì dalle 9 alle 17.45. Chiusa per revisione dal 4 al 15 settembre. Telefono: 010 5575590 Cervetto in via Germano Jori a Cornigliano

Durante l’orario estivo, fino al 17 settembre, sarà aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18. Weekend chiusa. La biblioteca chiuderà inoltre per revisione dal 25 settembre al 6 ottobre. Telefono: 010 5577730



in via Germano Jori a Cornigliano Durante l’orario estivo, fino al 17 settembre, sarà aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18. Weekend chiusa. La biblioteca chiuderà inoltre per revisione dal 25 settembre al 6 ottobre. Telefono: 010 5577730 Lercari in via San Fruttuoso

La biblioteca non effettua cambi di orario nel periodo estivo, dunque rimarrà aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18. Telefono: 010 505890



in via San Fruttuoso La biblioteca non effettua cambi di orario nel periodo estivo, dunque rimarrà aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18. Telefono: 010 505890 Saffi in via Molassana

L’orario estivo (fino al 17 settembre) prevede la chiusura per martedì, sabato e domenica. Lunedì, mercoledì e venerdì la biblioteca è aperta dalle 9 alle 13, giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Telefono: 010 5574434