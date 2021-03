Covid, dalla spesa a casa all'ascolto gratuito: tutti i servizi per la terza età a Genova

A Genova ci sono diversi servizi pensati per la terza età al tempo del covid, vediamo i principali, quali sono, da chi sono erogati, e chi contattare

In questa emergenza coronavirus che dura da un anno ormai, sono sempre di più le persone anziane che necessitano di servizi specifici come la spesa a casa, o che semplicemente, lontane dai propri cari ormai da parecchi mesi, abbiano bisogno di aiuto o di un ascolto da parte di una voce amica.

A Genova ci sono diversi servizi pensati per la terza età al tempo del covid, vediamo i principali, quali sono, da chi sono erogati, e chi contattare:

Protezione Civile Comunale

Servizio spesa a casa per persone anziane con patologie, disabili gravi, immunodepressi e persone in quarantena.

tel. 010 5574262

Comune di Genova - Agenzia per la famiglia

Numero verde dedicato all’ascolto degli anziani soli

800 098725

Agenzia per la Famiglia in collaborazione con le Biblioteche di Genova

Tutti i Venerdì dalle 14 alle 19 Letture al Telefono per bambini e anziani al numero verde di Agenzia per la Famiglia.

800 098725

DO.GE Sistema Domiciliarità

Servizi a domicilio per le persone anziane o con disabilità adulte

Regione Liguria (con Agorà e Auser) - Dedicato alle persone over 65 o fragili

Richieste di Informazioni e segnalazione di difficoltà o altri bisogni di una o più persone. Consegna a domicilio di spesa e farmaci (anche per positivi o in quarantena)

800 593235

Auser Genova - Filo d'Argento (InformAnziani)

Numero verde dalle 8 alle 20 attivo tutti i giorni (festività incluse).

Consegna piccola spesa e/o farmaci (anche per positivi/quarantene grazie al supporto dei Custodi Sociali).

Compagnia domiciliare e/o telefonica, aiuto disbrigo pratiche, accompagnamento per servizi/visite (trasporti con auto), informazioni etc.

Numero verde 800 995 988 da linea fissa, 800 593 235 da linea mobile.

Croce Rossa

Numero verde dedicato all’ascolto delle persone, possibilità di ascolto anche con uno psicologo se richiesto. Consegna farmaci e spesa da programmare

800 065510

Feder Anziani

Servizio di ascolto e sostegno psicologico in collaborazione con Windtre e Sipem

800 991414 dalle ore 14 alle 19

Poste Italiane e Arma dei Carabinieri

Consegna a domicilio delle pensioni a persone di età pari o superiore a 75 anni

Numero verde 800 556670 (per informazioni)

Regione Liguria

Progetto Sconti & Sicurezza per over 65. Sconti sulla spesa in determinati orari