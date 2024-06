Voltri, volontari 'plastic free' puliscono la spiaggia: "Troppo polistirolo, letale per i pesci"

Un grosso pneumatico, ma anche il frontalino posteriore di un'automobile, una grossa quantità di polistirolo e i soliti rifiuti abbandonati. Tutto questo è stato raccolto sabato 22 giugno 2024 dai volontari per l'ambiente che si sono organizzati per la pulizia della spiaggia a Voltri, nella zona del torrente Cerusa, all'estremo ponente del quartiere.

Circa 600 chilogrammi di rifiuti raccolti

Un evento organizzato da 'Plastic Free' in collaborazione con diverse associazioni locali tra cui 'Utri Mare', i migranti di 'Ponente che accoglie' e i sommozzatori di 'Scuba Boom'. Circa 45 persone si sono armate di pazienza, pinze e sacchetti e hanno ripulito la spiaggia, a causa delle condizioni non idonee del mare, purtroppo, i sub non hanno potuto immergersi per la pulizia del primo fondale, ma hanno dato una mano sull'arenile. A guidare la truppa i referenti di 'Plastic Free' Claudio Canepa e Ivan Vianello, complessivamente sono stati raccolti circa 600 chilogrammi di rifiuti nel corso della mattinata. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Genova e con il supporto di Amiu che, come sempre gestirà poi il ritiro dei rifiuti e il suo corretto smaltimento.

"Evento riuscitissimo, ma con la solita amarezza per i rifiuti abbandonati"