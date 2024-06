Voltri, i volontari di 'Plastic Free' organizzano una giornata di pulizia in spiaggia

Proseguono a Genova e in Liguria le attività di Plastic Free, organizzazione nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, con azioni di recupero nei luoghi naturali per garantire un futuro più pulito all’intero pianeta. Proprio come fatto recentemente sul Monte Moro, con il recupero di 1,5 tonnellate di rifiuti di ogni tipo (trovato persino un bancone da bar), e in tanti altri quartieri negli ultimi mesi: Marassi, Rivarolo,Sampierdarena, in via Mogadiscio in Val Bisagno, a Sestri e a Pegli.

Sabato 22 giugno 2024 i volontari saranno a Voltri, nella zona del torrente Cerusa e su tutto l'arenile, ed entreranno in azione dalle ore 10 per iniziare la pulizia della spiaggia e del primo fondale. Persone di ogni età e provenienza si troveranno a Voltri per contribuire, con un gesto concreto, a un vero e proprio atto d’amore verso il territorio e, più in senso ampio verso l’intero pianeta.

Per partecipare basta iscriversi al sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8297/22-giu-genova e portare con sé un paio di guanti da lavoro e, per chi già la possieda, la maglietta di Plastic Free. L’evento è patrocinato dal Comune di Genova e supportato da Amiu per lo smaltimento rifiuti, che saranno raccolti dai molti volontari provenienti dalle associazioni locali, tra cui le diverse organizzazioni che operano sull’arenile voltrese coordinate da Utri Mare. Nella locandina qui sotto tutti i dettagli.