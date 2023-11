Sestri Ponente: volontari 'plastic free' raccolgono 10mila mozziconi di sigaretta

Mattinata di pulizia dai mozziconi di sigaretta in via Sestri a Genova. Una quindicina di volontari, compresi i referenti Plastic Free Claudio Canepa, Martina Certo e Valentina Garofalo, hanno ripulito la via 'del passeggio' della delegazione e le strade limitrofe. Complessivamente, nella mattinata di sabato 18 novembre 2023, sono state raccolte circa diecimila 'cicche' abbandonate, per un peso totale di due chilogrammi. All'evento, realizzato dall'associazione Plastic Free Onlus grazie all'impegno di tutti i suoi referenti, hanno partecipato anche il consigliere comunale Walter Pilloni e il consigliere municipale del Medio Ponente Eugenio Muratore. Molti passanti hanno chiesto informazioni e hanno ringraziato i volontari al lavoro per l'impegno profuso.

I prossimi eventi tra Rivarolo e Sampierdarena

L'attività di Plastic Free entra nel vivo e sono già stati fissati altri due appuntamenti dedicati all'ambiente nei quartieri genovesi. Il primo sabato 2 dicembre alle ore 9:30 in via Rivarolo di fronte all'ex area Mira Lanza e il secondo domenica 3 dicembre alle ore 14 in via Sampierdarena. Chiunque volesse partecipare può iscriversi nella sezione eventi sul sito www.plasticfreeonlus.it

L'impegno di Plastic Free Onlus

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".