Volontari Plastic Free raccolgono una tonnellata di rifiuti abbandonati: "Abbiamo trovato di tutto"

"Soddisfatti, ma allo stesso tempo anche amareggiati". Questo il commento dei volontari di Plastic Free che, nella mattinata di sabato 20 aprile 2024, hanno ripulito l'area di via Mogadiscio in Val Bisagno. Un evento organizzato in vista della 'Giornata internazionale della Terra' del 22 aprile, che quest'anno ha come tema 'planet vs plastic'.

Una tonnellata di rifiuti raccolti

Armati di guanti, sacchetti, pinze e tanta buona volontà, volontari e referenti dell'associazione, una quarantina di persone in tutto che si sono ritrovate nel parcheggio sotto al campo sportivo del Baiardo, hanno raccolto circa una tonnellata di rifiuti. Tra la vegetazione hanno trovato davvero di tutto: televisori, pneumatici, pezzi di mobili, sedie e sanitari da bagno abbandonati, anche mattoni e mattonelle, materiale che potrebbe essere stato scaricato al termine della ristrutturazione di qualche appartamento. Un paio d'ore di lavoro e tantissimi sacchi della spazzatura riempiti. Un lavoro prezioso per l'ambiente, ma anche l'amara constatazione di un'area trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. L'evento 'Plastic Free' che è stato patrocinato dal Comune di Genova e con il supporto di Amiu che, come sempre gestirà poi il ritiro dei rifiuti e il suo corretto smaltimento.

L'impegno di Plastic Free Onlus

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica ed è impegnata in diversi progetti come appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free. Tra le iniziative portate avanti sia a livello nazionale che locale la battaglia per evitare il lancio di palloncini in aria, ci sono in Italia e in Liguria Comuni che hanno già emesso ordinanze in tal senso, a Genova era stata approvata a ottobre una mozione che impegnava sindaco e giunta a valutare l'emissione di un provvedimento in tal senso. Il problema è legato al materiale di plastica che poi finisce per disperdersi danneggiando l'ecosistema. Un'altra iniziativa portata avanti è quella legata all'installazione nelle scuole di erogatori d'acqua dove gli studenti possano riempire le proprie borracce, limitando così l'utilizzo di bottigliette di plastica.