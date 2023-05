Valpolcevera, la lotta ai mozziconi abbandonati diventa una sfida tra quartieri

La lotta ai mozziconi di sigaretta gettati e abbandonati in strada diventa una vera e propria sfida tra i quartieri in Valpolcevera. L'evento è stato lanciato da Plastic Free Onlus Odv per la giornata di sabato 6 maggio 2023. I volontari saranno in piazza Rissotto a Bolzaneto, in piazza dei Partigiani a Pontedecimo, in piazza Pallavicini a Rivarolo e in piazza Petrella a Certosa a partire dalle ore 9 per ripulire le strade dai mozziconi e partecipare a una vera e propria gara 'green'.

"Il quartiere che raccoglierà più mozziconi - spiegano da Plastic Free Onlus - si aggiudicherà un fantastico premio messo a disposizione dal Municipio V Valpolcevera e la premiazione si terrà a Bolzaneto in Piazza Rissotto alle ore 11,30".

Chiunque può partecipare iscrivendosi attraverso il sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi e scegliendo la piazza e il quartiere preferito: "Servono guanti in tessuto, borraccia e tanto amore per il pianeta Terra" concludono gli organizzatori. Sul sito, tra l'altro, sono anche già disponibili altri due eventi organizzati per il mese di maggio: sabato 13 la pulizia della spiaggia di Multedo a partire dalle ore 14 e sabato 27 un'altra raccolta di mozziconi, alla Fiumara sempre dalle ore 14.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".