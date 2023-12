Corso Italia, flashmob per avere più spiagge libere: "Comandano gli stabilimenti"

Cappelli e occhiali da sole, come fosse estate. E una protesta che non si ferma nemmeno con il freddo: "Le spiagge libere sono un nostro diritto". Ed è per questo che gli attivisti e le attiviste di Generazione P si sono dati appuntamento insieme ad altre associazioni in Corso Italia: "Zona scelta - spiegano - perché qui la costa è quasi esclusivamente in mano agli stabilimenti balneari, gli accessi al mare sono pochissimi e sono molto distanziati uno dall'altro anche di inverno".

"Il mare in corso Italia sembra a un passo, ma come si raggiunge? Eppure è un nostro diritto", recitano in coro nella spiaggia sotto l'abbazia di San Giuliano i manifestanti di Generazione P, Legambiente, Adiconsum Liguria/referente Conamal Liguria, La Supernova, Genova che osa, Fridays For Future - Genova, Italia Nostra, Comunità San Benedetto al Porto, The Black Bag, protagonisti già di una prima manifestazione sul tema, lo scorso 28 luglio a Quinto. Anche alcuni gruppi politici come Europa Verde, Lista Sansa e Possibile hanno aderito all’iniziativa.

L'inverno può far sembrare 'fuori stagione' il tema, ma proprio in questi giorni si stanno prendendo decisioni importanti a livello nazionale e locale sulla fruizione delle spiagge, tra il diritto rivendicato di un accesso libero e le concessioni ai privati in scadenza e in attesa di rinnovo.

La scelta della data del flash mob non è causale. Proprio nella giornata di sabato è in corso la seconda conferenza nazionale per il mare libero a Viareggio: "Un appuntamento - spiegano ancora gli attivisti - che vuol rimarcare, ancora una volta, il diritto sancito dalla Costituzione di poter accedere gratuitamente al mare. Un diritto che in Liguria continua a essere calpestato, per colpa, anche, di un pessimo lavoro politico a livello nazionale. La direttiva europea Bolkestein continua a imporre dal 2010 la liberalizzazione delle concessioni, mentre il Governo ha già dichiarato di voler procedere con l'ennesima proroga delle concessioni in essere fino al 2025".

In Liguria i dati sono stati ricordati recentemente in Consiglio regionale: il 53% delle spiagge liguri è affidato ai privati, 21 Comuni su 63 (tra quelli dotati di un Piano di utilizzo demaniale) non rispettano la soglia minima del 40% di litorale a uso libero e libero-attrezzato, con casi limite nel savonese, in cui le spiagge in concessione ai privati rappresentano anche l'86,91% del totale, e più in generale della provincia di Savona in cui sono concentrati ben 15 Comuni, sui 21 totali, inadempienti per le percentuali di spiagge a uso libero.

Gli organizzatori del flash mob ribadiscono l’importanza della qualità e dell'accessibilità delle spiagge libere in Liguria: "Spesso sono fazzoletti di terra alle foci dei torrenti, lontane dai centri e dalle stazioni dei treni. Spesso non sono nemmeno spiagge, ma scogli. Vogliamo più del 50% di spiagge libere in ogni Comune; concessioni rilasciate in via eccezionale; la presenza sulle spiagge solo di strutture strettamente necessarie alla balneazione, in materiale ecocompatibile e di facile rimozione", rimarca Micol Manca di Generazione P.

A livello locale il tema tornerà d'attualità la prossima settimana nella discussione del Bilancio regionale. La situazione normativa non è rosea. La Legge Regionale del 1999 ha fissato la percentuale minima di spiagge libere al 40%. "Il nostro obiettivo è arrivare al 50%", concludono gli organizzatori della protesta.