"Guanti uniti e parchi puliti", i bimbi della primaria ripuliscono 'La Rotonda' di Sestri Ponente

Lunedì 5 giugno 2023, dalle ore 9 alle ore 12, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, i bambini della Scuola Primaria San Giovanni Battista dell’omonimo istituto comprensivo di Sestri Ponente diretto dalla dirigente scolastica Caterina Fumante, hanno deciso di dare il loro contributo alla causa ambientale organizzando una mattinata di pulizia e riordino di un'area verde molto frequentata dalle famiglie del quartiere, "la Rotonda".

L’iniziativa giunge a conclusione delle attività per questo anno scolastico del Progetto 'Fuoriclasse' di Save the Children e che vede coinvolti gli alunni delle terze e quarte della primaria San Giovanni Battista. Scopo del progetto è la piena partecipazione dei bambini alla vita scolastica attraverso un lavoro condiviso su proposte di miglioramento relative alle dinamiche relazionali, alla didattica, alla riqualificazione degli spazi scolastici, al rapporto tra scuola e territorio. All'interno di questo percorso i bambini hanno proposto una serie di iniziative nella consapevolezza che soltanto iniziando da piccoli gesti quotidiani e solo restando a 'guanti uniti' sarà possibile un futuro migliore per il nostro, ma soprattutto loro, pianeta.

"Con questo semplice gesto - spiegano dalla scuola - i bambini si impegnano a trattare lo spazio pubblico come spazio in cui tutti si sentano liberi e a proprio agio e sperano di dare un buon esempio a cittadinanza e istituzioni affinché ognuno si faccia carico della propria parte nel percorso di salvaguardia del verde e riqualificazione di zone spesso trascurate. L’evento, patrocinato dal Municipio VI Medio Ponente, ha incontrato il favore e l’entusiasmo dell’assessora Teresa Lapolla, che fin da subito ha apprezzato l’idea dei piccoli alunni di cura e tutela dell’ambiente più vicino a loro".