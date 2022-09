Potenziamento dello scooter sharing: 300 nuove moto a disposizione in città

Trecento nuovi scooter a disposizione della cittadinanza genovese: questa una delle novità annunciate durante il convegno organizzato nell'ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile.

Nel corso dell'evento è stato dato spazio alla mobilità condivisa e in particolare ai servizi di bike, car e scooter sharing e Roberta Cafiero, Ufficio Progetti Speciali dell'Ente, ha comunicato l'adesione da parte di tre nuovi operatori alla manifestazione di interesse per il potenziamento dello scooter sharing: verranno immessi complessivamente altri 300 scooter per i cittadini che ne faranno richiesta.

Non solo scooter: nell'ambito del convegno si è parlato anche di car e bike sharing che questo settembre offrono ai cittadini diverse promozioni.