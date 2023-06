Detenuti e volontari in azione al Righi: pulizia da plastica, mozziconi e rifiuti

Come anticipato nelle scorse settimane andrà in scena anche a Genova un evento 'green' organizzato da 'Seconda Chance', associazione del terzo settore che fa da ponte tra carceri e aziende per creare opportunità di reinserimento, e 'Plastic Free', onlus impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Nella mattinata di domenica 25 giugno 2023 a Genova e in altre quattro città italiane i detenuti provenienti dalle carceri di Genova, Reggio Emilia, Firenze, Secondigliano e Cagliari saranno impegnati in operazioni di pulizia e bonifica. Con loro tanti volontari dell’associazione ambientalista che li guideranno nella raccolta di plastica, rifiuti e mozziconi di sigarette.

Per quello che riguarda la nostra città i detenuti armati di guanti, ramazze, desiderio di condivisione e tanto entusiasmo, saranno attivi al capolinea della funicolare Righi di Genova, a partire dalle ore 10.

"Inclusione, rieducazione, rispetto dell’ambiente e della legalità - si legge in una nota - sono le parole chiave della partnership che ha già coinvolto quasi 50 detenuti nelle giornate ecologiche a Bologna, Priverno (Latina) e Palmi (Reggio Calabria). Chiunque voglia prendere parte a queste iniziative, che hanno ottenuto anche il patrocinio delle singole amministrazioni, può iscriversi su www.plasticfreeonlus.it".