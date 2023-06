Raccolta differenziata: in Liguria sale al 57,64%, Genova cresce ma è lontana

La giunta regionale ha presentato i dati relativi alla raccolta differenziata che sono stati raggiunti nei Comuni della Liguria. I dati evidenziano una percentuale complessiva pari al 57,64%, in aumento rispetto al 55,71% registrati nel 2021 e al 53,46% del 2020 (nel 2015 la raccolta differenziata era pari a 38,63%). La produzione totale dei rifiuti urbani, sempre nel 2022, si attesta complessivamente a 803.108 t contro le 822.899 t dell’anno precedente e sono saliti a 144 i Comuni che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rispetto ai 132 del 2021 (nel 2015 i comuni con una raccolta differenziata superiore al 65% erano soltanto 32).

Tra i comuni con oltre 15mila abitanti hanno superato nel 2022 il 65% di raccolta differenziata il comune di La Spezia (79%) seguito da Albenga, Sestri Levante, Chiavari, Imperia e Sarzana. Genova invece, con il 43,36%, ha incrementato di cinque punti percentuali la raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, rimane però molto lontana dalla media regionale. Rimangono stabili a 60 i comuni che hanno un indifferenziato residuo pro capite 2022 inferiore ai 100 chilogrammi / abitante anno.

"In questi anni Regione Liguria si è impegnata ad aiutare i Comuni che facevano più fatica nell’approcciarsi al totale cambio di impostazione e di cultura nella gestione del ciclo e i risultati sono evidenti - ha commentato l’assessore all'Ambiente e al Ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone -. Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha anche stanziato nei mesi scorsi 25 milioni di euro, di cui 8 solo per la città di Genova a valere sul Pnrr, per il miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta dei rifiuti urbani. La Liguria proseguirà così un percorso virtuoso avviato con la riforma del 2015, convinti che in breve tempo si arriverà a un ulteriore incremento della qualità e della quantità della raccolta differenziata".