Pulizia del Righi con volontari e detenuti: 50 kg di spazzatura, un divano e un materasso

Nella mattinata di domenica 25 giugno 2023 si è svolta al Righi, intorno all'ingresso della funicolare, un'iniziativa 'green' che ha coinvolto alcuni detenuti del carcere di Marassi nella pulizia di una porzione del parco del Peralto.

L'evento, svolto anche in altre città d'Italia, è stato possibile grazie alla collaborazione tra Plastic Free (onlus impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica), Seconda Chance (associazione del terzo settore che fa da ponte tra carceri e aziende per creare opportunità di reinserimento) e associazione di volontariato 'Crivop', attiva nel penitenziario di Marassi. In totale hanno partecipato una ventina di volontari, compresi alcuni della Comunità di Sant'Egidio. Complessivamente sono stati recuperati circa 50 chilogrammi di spazzatura, vetro, plastica, mozziconi, ma anche rifiuti ingombranti come un materasso e un divano.

Luca Pizzorno, responsabile regionale di Crivop, spiega: "Un grande successo, accompagnati dai nostri volontari e con il patrocinio di Seconda Chance, i detenuti in permesso premio, al termine della sessione di lavoro, sono stati accompagnati al Galata Museo del Mare e della Navigazione dove sono stati accolti e accompagnati in una lunga e interessante visita prima di essere ricondotti in carcere".

Una giornata dal duplice valore, perché all'impegno per l'ambiente si è aggiunto un importante risvolto sociale. Claudio Canepa, responsabile regionale 'Plastic Free', e Miriam Loverso, referente genovese, hanno spiegato che si è trattato di un'esperienza significativa e inclusiva, capace di arricchire: "Abbiamo lavorato tantissimo tutti insieme - raccontano - ed è stato davvero molto bello. Un esempio di volontariato per fare del bene su più fronti. Molte persone, come capita spesso, si sono fermate a chiedere informazioni sulla nostra attività e ci hanno ringraziato. Le nostre iniziative proseguiranno nei prossimi mesi".