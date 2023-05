Volontari ripuliscono il monte Moro, con loro anche Giovanni Storti

Domenica 14 maggio 2023 i sentieri del Monte Moro sono stati ripuliti da tantissimi volontari, compresi tre volti noti. L'attore Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo (da tempo attivissimo su Instagram sulle tematiche green e con un profilo molto seguito), la campionessa di scherma Margherita Granbassi (due bronzi olimpici a Pechino 2008) e Lino Zani, maestro di sci, alpinista e per anni Consulente del Ministero per gli Affari Regionali in materia di montagna.

Si tratta della prima edizione di 'Hike&Clean', nata da un'idea di Massimo Faletti e Matteo Della Bordella, due alpinisti, per rimuovere dagli spazi naturali i rifiuti abbandonati. Il progetto è partito due anni fa come 'Climb&Clean' dove i due ambassador Karpos (un brand di abbigliamento tecnico da montagna) raggiungevano le falesie di arrampicata ripulendo le aree adiacenti insieme a volontari e appassionati locali per poi godersi l’arrampicata sui tiri della falesia.

I tanti volontari sono partiti al mattino dal Porticciolo di Nervi armati di guanti e sacchi per la raccolta di rifiuti e hanno lavorato per diverse ore raccogliendo circa 400 chilogrammi di spazzatura. L’evento è stato promosso e organizzato dal brand di montagna Karpos, in collaborazione con la società sportiva genovese Sisport, con il Cai e con Less Than 30′ From Home, progetto social che promuove le bellezze dell’immediato entroterra genovese.