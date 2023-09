World Cleanup Day: associazioni lanciano la pulizia del Bisagno

Sabato 16 settembre 2023 si celebra in tutto il mondo il 'World Cleanup Day', la più grande azione di pulizia civica organizzata, per sensibilizzare persone e comunità sull'importanza di ridurre i rifiuti e prevenirne l'abbandono in natura. A Genova è stato lanciato un evento di pulizia del Bisagno, promosso da quattro realtà locali (The Black Bag APS, Trashteam APS, Forte Legame, Cittadini Sostenibili APS).

Spiegano i promotori: "L'evento, previsto per sabato 16 settembre 2023 dalle ore 10 alle 13:30 nel Torrente Bisagno (Ingresso via Rino Mandoli), avrà come principale obiettivo quello di ripulire determinate aree dalla presenza di rifiuti e, parallelamente, di sensibilizzare la cittadinanza sull'essenziale valore della sostenibilità e dell’ecologia, nel tentativo di trasmettere un messaggio potente sulla necessità di cura e rispetto del nostro ambiente. Si tratta di un'occasione unica per unirsi in una causa comune, mettendo in luce l'impegno condiviso nella tutela del nostro pianeta. Ogni singolo cittadino ha la possibilità di fare la differenza. È il momento di unire le forze, di condividere l'amore per la nostra Terra e di dimostrare che, con l'impegno di tutti, possiamo rendere il nostro mondo un luogo migliore".

Ulteriori informazioni agli indirizzi mail info@theblackbag.org / info@cittadinisostenibili.it / informazioni@trashteamge.com. Iscrizioni aperte online cliccando su questo link.