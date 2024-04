Acquedotto storico: una giornata di pulizia con associazioni e volontari

Sabato 13 aprile 2024 la Federazione per la tutela e la valorizzazione dell'acquedotto storico della Val Bisagno ha organizzato, come da tradizione, una giornata di pulizia, invitando tutti i cittadini a partecipare per prendersi cura di questa opera straordinaria, mantenendola bella e percorribile. Come sempre scenderanno in campo le tante associazioni del territorio che aderiscono alla Federazione, ognuna delle quali si occuperà di un tratto del percorso, come già fatto anche lo scorso mese di ottobre. Di seguito tutti i dettagli.

Circolo Sertoli e volontari dei sentieri : si occuperanno del taglio della vegetazione lungo il ponte Sifone della Val Geirato, lato Molassana. Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 di sabato 13 aprile presso ponte Fleming o alle ore 9 al ponte Sifone, accedendo dalla Casetta dei filtri presso i giardini Sertoli in via San Felice.

Gli Amici di Ponte Carrega si occuperanno della pulizia, dello sfalcio del verde e della realizzazione dell'area di sosta alla Chiappa. Ritrovo fissato alle ore 9 in via Lodi, località Preli, all'altezza del ponte dell'Acquedotto.

Gau e Trashteam saranno al lavoro per lo sfalcio del verde presso l'oasi di San Siro di Struppa. Il ritrovo è fissato alle ore 9 in via di Creto a Struppa, all'altezza dell'incrocio con via Aaraone.

Gruppo Scout Genova XX al lavoro per la pulizia da rifiuti e lo sfalcio del verde nella zona del cimitero di Molassana Alta. Raduno alle ore 9:30 nel tratto di via Olivo.

Cau Ule: taglio vegetazione lungo il ponte Sifojne della Val Geirato sul lato di Pino Sottano. Raduno dei partecipanti alle ore 9 presso via di Pino, all'incrocio con viale a Pino Sottano e il tracciato.