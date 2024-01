Rivarolo e Marassi: i volontari di Plastic Free lanciano due giornate di pulizia ambientale

Prima Rivarolo e poi Marassi. Nei prossimi due fine settimana i volontari di 'Plastic Free' saranno impegnati in due giornate di pulizia ambientale. Il primo evento andrà in scena sabato 20 gennaio 2024 in via Rivarolo e il ritrovo dei partecipanti è stato fissato alle ore 9:30 di fronte all'area dell'ex Mira Lanza. Il secondo invece domenica 28 gennaio 2024, incontro alle ore 10 in salita dell'Aquila all'altezza dell'ingresso della scuola Giosué Borsi.

Come partecipare

"Invitiamo i cittadini a partecipare - spiegano i referenti di Plastic Free a GenovaToday - per svolgere insieme un'attività di pulizia ambientale e compiere così un gesto concreto per l'ambiente. La partecipazione è ovviamente semplice e gratuita, basta inquadrare con lo smartphone il QR Code nella locandina per aderire (in fondo all'articolo, ndr), e poi presentarsi al punto di ritrovo. L'evento del 20 gennaio è realizzato con il patrocinio senza partecipazione finanziaria del Comune di Genova - Municipio V Valpolcevera, quello del 28 gennaio con il patrocinio del Comune di Genova, entrambi sono stati realizzati in collaborazione con Amiu".

L'impegno di Plastic Free Onlus

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".