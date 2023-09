Pegli: i volontari di Plastic Free in azione per la pulizia della spiaggia

In occasione dell'evento nazionale 'Sea & Rivers' organizzato da Plastic Free Onlus Odv, che si svolgerà nelle giornate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 in contemporanea in 246 luoghi d'Italia, i referenti genovesi dell'associazione hanno lanciato una pulizia della spiaggia di Pegli. Si svolgerà il primo ottobre a partire dalle ore 10, con ritrovo fissato presso le giostre nella zona del molo dove attracca la Navebus.

"Invitiamo i cittadini a partecipare - spiegano i referenti di Plastic Free a GenovaToday - per svolgere insieme un'attività di pulizia ambientale e compiere così un gesto concreto per la salvaguardia dei nostri mari. La partecipazione è ovviamente semplice e gratuita, basta inquadrare con lo smartphone il QR Code nella locandina per aderire (in fondo all'articolo, ndr), munirsi di pinze e guanti, che saranno comunque messi a disposizione anche sul luogo dell'evento, e presentarsi poi al ritrovo di Pegli al molo Navebus".

Altri eventi simili, nell'ambito dell'evento nazionale, si svolgeranno in Liguria anche a Ventimiglia (sabato 30 settembre in località Bevera alle ore 17) e a Sanremo (domenica 1° ottobre a San Romolo alle ore 11). L'obiettivo complessivo, che prevede circa 15mila volontari in azione in tutta Italia, è quello di liberare la natura da 200mila chilogrammi di plastica e rifiuti abbandonati.