Pizzeria consuma 25mila bottigliette d'acqua all'anno: "Da oggi la serviamo in cartocci riciclabili"

Si possono consumare quasi 30mila bottigliette d'acqua di plastica in un anno? È dalla volontà di trovare una soluzione a questi numeri esorbitanti che parte la svolta green di una pizzeria a Sturla.

'La pizza di Egizio' da questa sera servirà l'acqua in cartocci riciclabili al 100% e, dato che anche l'occhio vuole la sua parte, illustrati dall'artista Fabio Moro con soggetti originali ambientati a Genova.

Tra marketing e ambiente, l'idea del locale è accompagnata dallo slogan: 'Anche un sorso d’acqua può cambiare il futuro'.

La nuova confezione è realizzata in TetraRex FSC, totalmente riciclabile, e l'acqua proviene da sorgenti italiane con valori chimico-fisici in linea con i parametri richiesti per la salute.