Pegli, i volontari 'Plastic Free' ripuliscono la zona del molo da 600 kg di spazzatura

Volontari in azione a Pegli nella mattinata di domenica 1 ottobre 2023 per ripulire la zona del molo. Un evento lanciato a livello nazionale da Plastic Free Onlus Odv e denominato 'Sea & Rivers', che ha coinvolto 246 località italiane nel corso del weekend. L'obiettivo era quello di contribuire a liberare la natura, le nostre coste e i nostri mari, dalla plastica e dai rifiuti abbandonati.

A Genova si sono armati di pazienza, guanti e sacchetti una trentina di volontari, guidati dai referenti di Plastic Free Onlus della nostra città. A partire dalle ore 10 hanno raccolto circa 600 chilogrammi di spazzatura e riempito 75 sacchi. "Tante bottiglie di vetro - raccontano i referenti genovesi a Genova Today - ma anche plastica. Tra i ritrovamenti più particolari, penumatici con cerchioni di automobile e un tavolino da spiaggia abbandonato". Tra i 'nuovi rifiuti' trovati nella zona anche una sigaretta elettronica usa e getta e tanti filtrini che vengono utilizzati per svapare, una cattiva notizia per l'ambiente, già invaso dai classici mozziconi di sigaretta. I volontari hanno ripulito la zona del Molo di Pegli, la scogliera e parte del parcheggio, con il patrocinio del Comune di Genova e il supporto di Amiu che si è poi occupata dello smaltimento dei rifiuti.

Le attività di Plastic Free, ripartite dopo la pausa estiva, proseguiranno nei prossimi mesi: "Non abbiamo ancora un calendario definitivo - spiegano i referenti genovesi - ma come sempre ci saremo con la nostra attività di sensibilizzazione. L'Onu nel 2022 ha stimato che nel 2050 i nostri mari avranno più plastica che pesci, noi ci battiamo per cercare di migliorare il nostro Pianeta attraverso gesti concreti".

L'impegno di Plastic Free Onlus

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".