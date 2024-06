Pegli: volontari ripuliscono il lungomare, 170 kg di rifiuti raccolti

In occasione della giornata mondiale dell'ambiente una sessantina di persone hanno ripulito il lungomare di Pegli dai rifiuti. Un'iniziativa di 'plogging' promossa da Axpo e Pulsee in collaborazione con Amiu Genova, ImpresaeSport e Cooperativa Erica, con il patrocinio del Comune di Genova. Una vera e propria 'caccia alla rumenta' anche tra scogli e aiuole raccogliendo lattine, bottiglie di vetro, mozziconi e pacchetti di sigarette, imballaggi di plastica e anche rifiuti ingombranti.

Ringraziamenti sono arrivati dal Comitato Pegli Bene Comune, che sui social ha pubblicato alcune foto e affermato: "Grazie a organizzatori e partecipanti, da parte nostra massima riconoscenza a chi ha promosso e partecipato a questa splendida iniziativa, che ci insegna a mantenere pulito il nostro pianeta per non danneggiare, spesso in maniera irreversibile, la fauna e la flora che lo popolano, oltre naturalmente al genere umano. Un'ultima riflessione: bene la sensibilizzazione, bene le attività di informazione e di educazione a scuola e sui media, benissimo chi pulisce gli spazi pubblici gratuitamente e per puro amore dell'ecosistema, ma quando si comincerà a punire chi si ostina a non rispettare le regole?".

Cos'è il plogging

Il plogging consiste nel raccogliere rifiuti da terra camminando o correndo. L'attività può essere svolta indifferentemente in ambiente naturale e urbano, e fa bene al fisico e all'ecosistema.

Il termine plogging è stato ideato nel 2016 dell'atleta svedese Erik Ahlström. In partnership con quest'ultimo, già nel 2015 la Cooperativa Erica in collaborazione con Aica (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) aveva sviluppato, da un'idea di Roberto Cavallo, la manifestazione denominata Keep Clean And Run ® - Pulisciecorri, mirata a promuovere la giornata europea contro l’abbandono dei rifiuti della Commissione Europea (European Clean Up Day).

Giornata Mondiale dell'Ambiente

La Giornata Mondiale dell'ambiente è stata istituita nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con lo slogan "Only one Earth". Il tema scelto per l'edizione di quest'anno, concentrata sul ripristino del territorio, sulla desertificazione e sulla resilienza alla siccità, è "La nostra terra. Il nostro futuro. Siamo #GenerationRestoration".