Ambiente, i giovani della Lega ripuliscono il nuovo parco Gavoglio dai rifiuti

Si è svolto sabato 25 febbraio 2023 presso il nuovo parco urbano Gavoglio il primo appuntamento targato Lega Giovani Genova dedicato alla cura degli spazi pubblici della città più bisognosi di pulizia.

Davide Ottonello, responsabile Lega Giovani di Genova, spiega: "Armati di attrezzi e buona volontà i nostri ragazzi hanno ripulito aree del parco purtroppo disseminate di svariati rifiuti. Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti che vedrà il ripetersi dell'iniziativa in tutti i municipi genovesi".

"In un momento nel quale l'Europa, in nome della sostenibilità ambientale, impone assurdi limiti senza considerare l'impatto che tali decisioni avranno sull'economia e sulle famiglie italiane - conclude Ottonello - noi preferiamo rimboccarci le maniche e fare, nel nostro piccolo, qualcosa che speriamo possa essere percepito come un atto concreto di impegno civico a tutela dell'ambiente e che riesca a sensibilizzare sempre più le persone ad avere cura di ciò che le circonda per il bene di tutti".