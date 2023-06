The Ocean Race Genova: al via il padiglione 'Sostenibilità-Save the ocean'

Inaugurato sabato 24 giugno anche il padiglione 'Sostenibilità-Save the Ocean', che sarà attivo fino al 2 luglio all'Ocean Live Park allestito alla Fiera di Genova (a questo link il taglio del nastro e il programma completo). Sono migliaia i visitatori in arrivo da tutto il mondo per assistere al "The grand finale" dell'Ocean Race 2023. Il padiglione 'Sostenibilità-Save the Ocean' è stato vetrina del Comune di Genova per tutte le tappe della regata e, adesso, nella Superba, si arricchisce della proposta ludico-culturale coordinata da Cooperativa Dafne Impresa sociale.

Per tutti i nove giorni della kermesse, si susseguiranno laboratori incentrati sulla salvaguardia del mare e tavole rotonde con relatori provenienti dal mondo dell'università, dei centri di ricerca, dell'imprenditoria e delle cooperative. Apertura continuata dalle 10 alle 20 e nei weekend dalle 10 alle 22.

Marilù Cavallero, presidente di Dafne Impresa sociale: "Il nostro staff è pronto ad accogliere i turisti, le famiglie e i giovani dei centri estivi per far loro vivere un'esperienza autentica dell'Ocean Race che integri la conoscenza e la protezione del mare con lo sport della vela".

"Siamo molto soddisfatti che dopo il percorso in giro per il mondo, raccontando le bellezze di Genova, il padiglione sia arrivato nella sua città diventando una piazza di incontro tra scienza, educazione e modelli volti alla sostenibilità allineati con il grande progetto di Genova 2050: una vera green deal city sul mare”, commenta Stefania Manca, sustainability and resilience manager del Comune di Genova.

I numeri

Sono più di trenta i laboratori che animano il calendario della settimana, in programma sia al mattino che al pomeriggio, e sono genovesi le realtà coinvolte nella loro realizzazione. C'è Acquario di Genova che sfaterà i pregiudizi sugli squali e ci farà conoscere i delfini metropolitani: quelli che abitano vicino alle nostre coste. Con Fondazione Cima scopriremo come proteggere i cetacei del Santuario Pelagos.

La 'Citizen science' (scienza partecipata) è protagonista del laboratorio sul cambiamento climatico di Fondazione Cima dal titolo I-change e di quello di Outdoor Portofino sul Circuito Nautilos.

Già prenotati oltre quattrocento bambini e ragazzi, per lo più provenienti dai centri estivi. L'offerta dei laboratori garantisce intrattenimento per ogni fascia d'età.

Orgoglio del padiglione sono le tavole rotonde. Sessanta i relatori da tutta Italia per ventuno speech nei quali fare il punto sui principali obiettivi dell’Agenda 2030.

C'è la Stazione zoologica Anton Dohrn che relaziona sulla salute del mare e sulla pesca locale. L'Area marina protetta di Bergeggi e l’associazione Menkab e offrono un approfondimento sui cetacei del savonese.

Il Posidonia Green Project parlerà di un interessante nuovo modo di cavalcare le onde: fare surf raccogliendo dati scientifici. Triton Research porta all'Ocean race i progetti europei LIFE dedicati ai cetacei, alla Pinna nobilis e al rilevamento di dati scientifici attraverso le app del cellulare.

Non mancherà una riflessione con Iren sull'acqua di rete e di bottiglia. L'Università di Torino indaga l'incertezza della scienza e il lessico da proporre.

Anche lo sport sceglie la sostenibilità: il Genoa CFC presenterà il progetto 'In goal per il mare': tutte le reti del grifone nel campionato appena concluso diventeranno ore di pulizia delle acque liguri. Subito dopo, tutti sotto il palco dell’Ocean Live Park per il lancio della maglietta.